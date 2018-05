Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmaras tramam ladrão de taxista

Encostou faca ao pescoço e roubou 60 euros, que gastou em droga.

Por Sérgio A. Vitorino | 12.05.18

Apontou uma faca de cozinha ao pescoço do taxista de 54 anos e roubou-lhe 60 euros, com os quais atravessou a rua e foi comprar droga ao bairro 6 de maio, na Damaia. Mas não contava com o sistema de videovigilância do concelho da Amadora, que o filmou. Acabou apanhado, já sem a droga, que consumiu, nem a faca, que atirou para um descampado.



Segundo explicou ao CM fontes policial, deu-se a coincidência de a videovigilância da Amadora ter cumprido exatamente ontem um ano de funcionamento. Segundo a autarquia, nesse período o crime violento caiu 23% e o geral 20%.



São 103 câmaras em espaços públicos que representam um balanço "muito positivo", afirma a presidente da câmara, Carla Tavares. A ideia é alargar o sistema, cujas imagens são controladas e gravadas 24 horas por dia na PSP da Amadora e de Lisboa.



O sistema já permitiu, entre outros crimes, identificar os homicidas do taxista Gentil da Costa Gomes, há um ano, também na Damaia, e o caso de um outro motorista profissional, que foi assaltado à pedrada por um casal de namorados, em janeiro, na Venda Nova.



No assalto de ontem, o taxista apanhou o assaltante junto ao Colégio Militar, pelas 03h00. A corrida era para a Damaia e, chegados junto ao bairro 6 de maio, deu-se o assalto, com recurso à faca. O taxista chamou a PSP, que através da descrição do assaltante o encontrou na rua de Goa, junto a um jardim, não muito longe do local onde cometeu o crime. O ladrão, de 45 anos, foi detido e confessou.