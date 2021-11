Camião despista-se e acaba por tombar na EN103 em Braga

Um camião despistou-se e acabou por tombar, por volta do meio-dia desta quinta-feira, numa rotunda na Estrada Nacional 103, na freguesia de Vilaça, concelho de Braga. O pesado tombou lateralmente e despejou parte da carga (resíduos) para a valeta.

O condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi ao hospital por precaução.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e a equipa da VMER do Hospital de Braga, assim como a GNR, que está a investigar as causas do acidente.

Ao que tudo indica, o veículo virou devido a má acomodação da carga.