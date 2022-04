Um camião a arder, na descida para Esposende, na AE 28, está a condicionar a circulação de trânsito no sentido Viana do Castelo-Porto.



O pesado incendiou-se às 11h15, quando circulava no mesmo sentido. Os bombeiros de Fão e Esposende estão no local a combater as chamas, com 13 elementos e quatro viaturas.

Trata-se de um camião de transporte de leite da Agros. O condutor conseguiu sair ileso.