Camião carregado de madeira arde no IC1 em Grândola

Um camião carregado de madeira ardeu esta quarta-feira, no Itinerário Complementar 1 (IC1), na zona do Canal Caveira, no concelho de Grândola.

Segundo fonte dos Bombeiros de Grândola, "as chamas que deflagram na zona do motor destruíram por completo a cabine do pesado que seguia no sentido Sul-Norte".

A mesma fonte avançou que não há feridos a registar já que o motorista conseguiu encostar o camião na berma e sair quando se apercebeu que o camião estava a arder.

O alerta foi dado às 6h20 da manhã e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Grândola com 10 operacionais, apoiados por 3 viaturas.

A GNR de Grândola esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.