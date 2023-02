Camião que transportava pá de aerogerador com mais de 74 metros tomba em Melgaço

O camião com atrelado que fazia o transporte de uma pá de um aerogerador tombou, esta quinta-feira, na EN202, em Melgaço. A pá seria instalada no Subparque de Picos, na zona de Cubalhão, em Melgaço.Os aerogeradores têm mais de 120 metros de altura e são constituídos por três pás, cada uma com mais de 74 metros.