Um camião capotou esta quinta-feira junto ao nó de Francos, na VCI, sentido Arrábida-Freixo.O trânsito está cortado. A carga do camião, centenas de garrafas de vidro, ficou espalhada nas duas vias mais à esquerda. Os carros são obrigados a inverter a marcha para conseguirem seguir viagem.O condutor do veículo pesado saiu ileso do acidente.Em atualização.