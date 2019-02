Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionista desaparecido após despiste em Murça

Ângelo Fernandes saltou vedação da A4 e nunca mais foi visto.

09:02

Um camionista está desaparecido desde segunda-feira, após o camião que conduzia ter-se despistado na A4, na zona de Murça.



Ângelo Fernandes, de 45 anos e natural de Guimarães, tinha carregado a mercadoria no Porto e seguia para Espanha.



Após o acidente, ao quilómetro 118 da via, o veículo foi imobilizado na saída de emergência.



Nas imagens de videovigilância da autoestrada, é visível o homem a sair do veículo pelo próprio pé, a saltar a vedação e desaparecer na zona de mato. Nunca mais foi visto.



A família alertou a GNR para o desaparecimento. Antes, as autoridades já tinham realizado buscas com recurso a equipas cinotécnicas junto ao local do despiste, mas sem sucesso.



Nenhuma das corporações de bombeiros daquela zona foram chamadas ao local.