Camionista encontrado morto em estação de serviço de Alcochete

Um motorista de pesados com cerca de 50 anos foi encontrado morto dentro da cabine, na área de serviço da A12, em Alcochete.



De acordo com fontes dos bombeiros, a vítima tinha a cara desfigurada, o que levantou suspeitas quando os meios de socorro chegaram ao local, pelas 00h15.





Ainda foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.A GNR tomou conta da ocorrência, mas por não serem claras as circunstâncias da morte foi acionada a Polícia Judiciária.Em poucas horas os inspetores determinaram que não havia qualquer intervenção de terceiros e que se tratou de uma morte por causas naturais. A vítima ter-se-á sentido mal e batido com a cara ao cair inanimada. O corpo foi removido para a morgue para ser autopsiado.