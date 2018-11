Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionista preso por agredir família na Azambuja

Homem espancou e ameaçou a ex-mulher, os pais e dois filhos menores.

Por Miguel Curado | 08:53

Um camionista de 39 anos, já condenado em tribunal a 4 anos de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica, foi preso pela GNR numa localidade do concelho de Azambuja, por agressões aos pais, a dois filhos menores e à ex-mulher. A violência, também psicológica, durou largos meses e levou um juiz a aplicar-lhe a prisão preventiva.



O verdadeiro terror em que as cinco vítimas do camionista viveram prolongou-se por vários meses, com a formalização de várias queixas à GNR. Os pais do camionista, de 59 e 68 anos, os filhos, de 14 e 16 anos, e a companheira, de 38 anos, que entretanto se separou, eram agredidos com muita regularidade.



Segundo fonte policial disse ao CM, todos tiveram de receber tratamento hospitalar.



A queixa apresentada pela ex-mulher do agressor há cerca de duas semanas desencadeou uma operação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa, unidade especializada em violência doméstica.



O Tribunal da Azambuja passou um mandado de busca e detenção do suspeito, que foi cumprido na última quarta-feira. Dois dias depois, o camionista era presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Alenquer.



Está indiciado por um crime de violência doméstica continuada, nove crimes de ofensas à integridade física qualificada, um crime de ameaça agravada e um de posse de arma proibida.



Por já ter sido condenado em tribunal por alguns destes delitos, ficou em prisão preventiva.