Mãe que agrediu bebé de ano e meio afastada do filho

Mulher de 25 anos também terá violentado a própria mãe, de 57 anos.

Por Patrícia Moura Pinto | 01:30

A mulher, de 25 anos, suspeita de ter agredido a própria mãe, de 57 anos, e o filho, um bebé com cerca de um ano e meio, saiu em liberdade depois de ter sido esta sexta-feira presente a juiz no Tribunal de Vila Real.



Está proibida de contactar com as duas vítimas.



O caso remonta a segunda-feira, quando a mãe da arguida - e avó do menino - se dirigiu à esquadra da PSP de Vila Real e apresentou queixa de violência doméstica por parte da filha, relatando também a agressão ao bebé.



O menor, com hematomas, foi levado para o centro hospitalar da cidade, onde foi observado. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens já confirmou ter tomado conhecimento da situação.



A jovem encontra-se indiciada por violência doméstica e ofensas à integridade física qualificadas.