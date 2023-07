Camionistas portugueses presos em Espanha após serem apanhados com sete quilos de droga

Dois camionistas portugueses foram detidos pela Polícia Nacional espanhola após serem apanhados com 7 quilos de drogas escondidos no pesado de mercadorias em que ambos procuraram cruzar a fronteira com o país vizinho.As detenções foram este sábado anunciadas, mas já ocorreram em meados de maio. A droga, 6,8 quilos de marijuana e 174 gramas de haxixe, estava escondida num fundo falso do pesado de mercadorias.Os dois portugueses vão ser julgados esta segunda-feira em Salamanca e enfrentam até 2 anos de prisão, ou uma multa de 60 mil euros.