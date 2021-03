"Camisola poveira" tradicional da Póvoa de Varzim desaparece da coleção de Tory Burch após polémica

A "camisola poveira" tradicional da Póvoa de Varzim apropriada por uma estilista norte-americana, Tory Burch, desapareceu da coleção da marca após a polémica ter estalado.A peça da estilista que passou de camisola baja a "Póvoa de Varzim - inspired sweater" desapareceu do site da marca, após a estilista ter pedido desculpa pelo erro - inicialmente dizia que a camisola tinha inspiração mexicana, no entanto, a peça inclui o brazão monárquico português.Recorde-se que o Estado Português, através do Ministério da Cultura, anunciou esta sexta-feira que pretende acionar meios judiciais para combater a "apropriação abusiva" da camisola poveira, por parte de uma estilista norte-americana.

No mesmo texto, a tutela garante que "fará o que estiver ao seu alcance para que quem já reconheceu publicamente o seu erro não se demita das suas responsabilidades e corrija a injustiça cometida, compensando a comunidade poveira".

Em causa está uma 'cópia' da tradicional camisola poveira, peça de vestuário típica da comunidade piscatória local, que foi lançada na coleção da estilista norte-americana Tory Burch, e inicialmente promovida com uma peça de inspiração mexicana.