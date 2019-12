Candidata a juíza proibida de acabar estágio após suspeitas de burla a idosos

Soraia Ribeiro, candidata a juíza, está proibida de aceder ao tribunal de Santa Maria da Feira, onde estava a estagiar, e ao Centro de Estudos Judiciários.A medida de coação foi imposta, esta sexta-feira, pelo juiz de instrução criminal do tribunal de Guimarães que, ainda assim, decidiu manter a advogada em liberdade. Está ainda proibida de sair do País e teve de entregar o passaporte.Em causa, o esquema de burlas a idosos, cujo dinheiro usava para sustentar a vida de luxo que fazia com o marido, Sérgio Ribeiro, de 33 anos. O militar da GNR vai aguardar julgamento na cadeia, em prisão preventiva - foi o único arguido a remeter-se ao silêncio no primeiro interrogatório judicial.É tido pela investigação como o mentor do plano que envolvia o pai: Joaquim Ribeiro, de 74 anos, motorista de autocarros, reformado, que era quem pedia o dinheiro emprestado às vítimas e nunca pagava a dívida.Também colaborou com a Justiça e acabou libertado, mas tem de se apresentar periodicamente na GNR e está proibido de sair do País, tal como a nora. Os três arguidos estão impedidos de contactar entre si enquanto a investigação continua.Os três arguidos são suspeitos de burlas de milhares de euros e de branqueamento de capitais. Foram detidos na segunda-feira numa operação da Policia Judiciária de Braga. Soraia Ribeiro e o sogro passaram três noites nos calabouços da PJ.O casal, de Fafe, partilhava na internet fotos a exibir a vida de luxo que levava, designadamente de viagens pelo mundo. A Polícia Judiciária apreendeu-lhes dois BMW topo de gama, dezenas de peças de roupa e acessórios de marcas de luxo.