‘Canibal’ detido em Lisboa confessa em mensagens de voz que matou homem nos Países Baixos

Begoleã Fernandes matou um homem em

Amesterdão, Países Baixos, e acusa a vítima de o ter tentado matar para depois o comer.





receção do mandado de detenção europeu vindo dos Países Baixos, para regressar a este país confessou que "

teve acesso a uma mensagem de áudio do homem suspeito canibalismo, em que afirma que agiu em legítima defesa."O que eu passei não foi brincadeira. Ele é canibal. Há muito tempo que a malta dele sabe, entendeu? [...] Só que é uma parada tão bizarra, mas tão, mas tão bizarra que ninguém acredita", disse o homem que foi detido no Aeroporto de Lisboa, acabado de chegar num voo proveniente de Amesterdão e que ia embarcar noutro avião com destino a Belo Horizonte, no Brasil.O 'canibal' afirma ainda que a vítima "agarrou num marroquino pela rua fora. Decepou o homem no talho, como um porco" e garante ainda ter visto um vídeo do momento.Na mensagem de áudio, Bolegã conta ainda que a vítima o chamou para a "casa dele para comer a carne do tipo. Eu fui lá. Os meninos tinham-me avisado que era uma armadilha para ele me apanhar, percebes?". O homem que está em prisão preventiva, à espera dana hora que ele tentou me pegar, eu estava com a faca, eu fui, reagi e passei ele, percebes?"