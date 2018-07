Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canil dentro da cidade incomoda moradores de Loulé

Câmara reconhece o problema e pretende construir novo espaço fora da malha urbana.

Por Rafael Duarte | 09:07

A Câmara de Loulé aumentou, há dois anos, o canil municipal de forma a receber mais cães. No entanto, e como o espaço se situa dentro da cidade, os moradores estão descontentes porque agora todos os dias são acordados com o ladrar dos animais.



Ilídio Silva, que vive no local há 25 anos, referiu ao CM que "todos os moradores à volta do canil são afetados por este ruído que se faz sentir mais à noite".



No entanto, esta situação não incomoda só os moradores. Segundo Ilídio, também os militares da GNR "se queixam de não ter descanso" porque "têm as instalações contíguas ao canil e, inclusive, as camaratas".



Segundo o mesmo morador, o espaço acolhe agora cerca de 60 cães no canil e o barulho chega a assustar os seus filhos de dois anos. "Há semelhança de todos os outros dias, acordei às 04h00 porque os cães não paravam de ladrar", lamentou Ilídio Silva, que entende que "está em causa o incumprimento da Câmara que é quem deve fiscalizar mas não fiscaliza". Este munícipe considera que não se cumpre "um direito constitucional que é o direito ao descanso" lamentando, por isso, que o problema se arraste há dois anos. Neste sentido, já reclamou junto da Câmara de Loulé mas não obteve qualquer resposta.



Questionado pelo CM, o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, confirmou ter recebido a queixa do morador e reconhece o problema. Neste sentido, garantiu que a autarquia está a "estudar uma solução para deslocalizar o canil e criar um novo fora da malha urbana de Loulé".



No entanto, Vítor Aleixo lembrou que pode demorar "um ou dois anos" até haver uma solução definitiva.