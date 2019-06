Cão dá alerta para queda fatal que matou mulher em Bragança

Uma mulher de 73 anos foi encontrada morta, no rio Fervença, junto à ponte do Jorge, em Bragança, este sábado de manhã. Ana Torrão estava desaparecida desde sexta-feira à noite, quando não voltou à casa de acolhimento onde morava. Deslocava-se com ajuda de uma canadiana e terá sofrido uma queda."As cuidadoras desta mulher alertaram a PSP porque o cão que a acompanhava regressou sem a dona. Durante a noite, foram realizadas buscas e, com a primeira luz do dia, foi encontrado o corpo", explicou Carlos Martins, segundo comandante dos Bombeiros de Bragança.A PSP está a investigar.