Cão encontrado morto com pedra amarrada ao pescoço em Amarante

Um cão foi encontrado morto com uma corda ao pescoço presa a uma pedra num rio, na Açude da Torre, em Amarante. O caso foi divulgado pela Associação 'Ajuda Animais' com uma publicação no Facebook."Uma situação criminosa de uma crueldade que não devia existir no mundo. Não costumamos desejar mal, mas desta vez não conseguimos não o fazer. Que a vida te devolva em dobro o que fizeste a este pobre animal", começa por ler-se na publicação, sobre o animal que não possuía chip."Vemos estas publicações todos os dias em diferentes cidades do País", escreveu ainda a Associação, naquela rede social.De acordo com o jornal 'A Verdade', o corpo do cão já foi recolhido pelo Centro de Recolha Oficial de Amarante.As autoridades investigam o caso para chegarem ao que levou à motivação do crime.