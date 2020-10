Uma mulher ficou ferida e dois animais (um cão e um canário) morreram devido a inalação de fumo, na sequência de um incêndio que deflagrou na cozinha de uma habitação, na rua da Cachada, em Cabreiros, concelho de Braga, durante a noite de domingo.





O cão estava com a dona a dormir num anexo da moradia e começou a ladrar. O barulho do animal acabou por alertar os vizinhos, que extinguiram as chamas e acordaram a mulher, de 57 anos, que conseguiu salvar-se.