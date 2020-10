Caos em Lisboa: Operações Stop devido às restrições de circulação causam longas filas de trânsito

restrições à circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro para travar o contágio pelo novo coronavírus estão a causar o caos no trânsito em plena hora de ponta em todas as entradas e saídas de Lisboa.Na Ponte 25 de Abril, em ambos os sentidos, as filas são já de vários quilómetros devido às operações Stop à entrada do tabuleiro da ponte. No IC19, em Sintra, há relatos de quem esteja parado no trânsito há cerca de uma hora, também devido a estas operações.