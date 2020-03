Capotamento de trator deixa septuagenário em estado grave

Luís Nogueira, Comandante dos Bombeiros de Valpaços afirma que "o alerta foi dado às 12h08 e, depois de estabilizado no local, homem foi transportado para o hospital de Chaves".





No local estiveram 10 operacionais apoiados por 5 viaturas entre bombeiros, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Chaves e uma patrulha da GNR de Valpaços que investiga as causas do acidente.