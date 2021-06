Um homem, com cerca de 60 anos, ficou ferido quando o trator que conduzia capotou, ao início da tarde deste sábado, em Landim, Vila Nova de Famalicão. A vítima sofreu escoriações e foi transportada pelos bombeiros voluntários de Famalicão para o hospital do Médio Ave, em Famalicão.



As circunstâncias do acidente, que ocorreu na Rua Pouco do Sizo, estão a ser apuradas pela GNR.