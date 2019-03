Vítimas circulavam num jipe de nove lugares.

19:31

O alerta para o acidente deu-se às 18h24 e para o local foram mobilizados 15 operacionais e seis veículos.



O trânsito foi parcialmente condicionado, no sentido contrário, devido ao abrandamento dos condutores e consequentes acidentes sem relevância.



As autoridades procederam à limpeza da via.

Um despiste seguido de capotamento de um jipe de nove lugares fez este sábado seis feridos ligeiros na A2, quilómetro 14, entre a saída para o Fogueteiro e Seixal, sentido Sul-Norte.