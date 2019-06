Capturas de pescado crescem 50% no Algarve

A quantidade de peixe descarregada nas lotas algarvias aumentou cerca de 50% nos primeiros três meses deste ano, em comparação com igual período de 2018, segundo dados revelados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.O acréscimo registado na região é muito superior à média das lotas do continente, que se cifrou nos 37%.No total, os pescadores algarvios trouxeram para terra 2460 toneladas de peixe, enquanto no ano passado tinham capturado apenas 1641 toneladas.Isto significa que, durante o primeiro trimestre do corrente ano, foram pescadas mais 819 toneladas de peixe.O polvo foi a espécie mais capturada na região, com 738 toneladas, rendendo, em média, 6,62 euros por quilo na venda em lota.Outras espécies importantes, em termos de quantidade, foram o carapau, a cavala, o atum e o choco.O preço médio do peixe nas lotas algarvias sofreu um redução no primeiro trimestre deste ano. O valor cifrou-se nos 4,83 euros/quilo, enquanto no ano passado atingira os 5,08 euros. Só nas lotas de Portimão e Vila Real de Santo António o preço médio registou um aumento.A lota de Olhão surge na liderança em termos de quantidade, com 1137 toneladas, seguida pela de Portimão, com 688 toneladas. Entretanto, Vila Real de Santo António teve o preço médio mais alto (11,44 €/kg).