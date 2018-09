Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Caralhotas’ de Almeirim certificadas em 2019

Produto ancestral com forte tradição na região do Ribatejo procura reconhecimento.

Por João Nuno Pepino | 11:53

Farinha, fermento, sal, água e os segredos de quem as sabe amassar à mão e cozer em forno de lenha são os ingredientes das ‘caralhotas’, os pães pequenos que muita fama têm dado a Almeirim, e que estão atualmente em processo de certificação.



Este reconhecimento "vai ser muito bom para todos, para quem as faz e para quem as vende, como os restaurantes e as padarias", considera Emília Caldeira, padeira há mais de 40 anos e uma das mais conhecidas da cidade.



O nome sugestivo vem dos pequenos pedaços de massa que ficavam agarrados aos alguidares de barro onde o pão era amassado. Parecidas com borbotos de lã, as ‘caralhotas’ também iam ao forno, em tempos em que a pouca comida abundava.



A recolha histórica dos métodos de fabrico ancestrais já está concluída e o processo está quase pronto para seguir para a União Europeia, explicou ao CM Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim.



Com "algum otimismo", a certificação estará concluída no verão de 2019, calcula o autarca.



"O nosso objetivo é criar as condições para que este produto ancestral do concelho passe a ter um selo de qualidade", acrescenta Pedro Ribeiro, para quem a certificação será uma "mais-valia importante" para a restauração.



"Os turistas de hoje procuram este tipo de produtos genuínos, e estão dispostos a pagar mais por um produto que seria vendido mais barato se não estivesse certificado", considera o autarca.



Além da certificação das ‘caralhotas’, cujo processo está numa fase mais avançada, a câmara está também a certificar o típico melão de Almeirim e, claro está, a sopa da pedra.