Carlos Amaral Dias morreu na ambulância quase duas horas depois de ter ligado para linha de emergência

O psicanalista e professor universitário Carlos Amaral Dias morreu, esta segunda-feira de manhã, em Lisboa, numa ambulância quase duas horas depois de ter ligado para a linha de emergência médica.O serviço coordenado pelo INEM "recebeu a primeira chamada. E depois, todo o processo de socorro, que implicou outras chamadas estendeu-se por quase duas horas ", disse aofonte familiar, sublinhando que o psicanalista "acabou por falecer na ambulância".Carlos Augusto Amaral Dias, de 73 anos de idade, deixou há cerca de um mês, a seu pedido, a direção do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, à frente do qual esteve mais de duas décadas, e no qual foi o impulsionador da criação da maioria das licenciaturas.Amaral Dias: catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Coimbra - onde se doutorou, depois de se ter licenciado em psiquiatria, também na Universidade de Coimbra.Pai de quatro filhos, entre eles a psicóloga e ex-deputada Joana Amaral Dias e o gestor Henrique Amaral Dias, sofreu, em 2012, um Acidente Vascular Cerebral que lhe deixou sequelas.