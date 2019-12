INEM abre inquérito ao socorro a Carlos Amaral Dias. Psicanalista morreu em ambulância

O INEM abriu esta quarta-feira um inquérito ao socorro ao psicanalista e professor universitário Carlos Amaral Dias para "aferir com rigor todas as circunstâncias relacionadas com a situação e apuramento de eventuais responsabilidades".Tal como onoticiou esta quarta-feira, o psicanalista morreu na segunda-feira em Lisboa, numa ambulância quase duas horas depois de ter ligado para a linha de emergência médica.Em comunicado, o INEM explica o sucedido: "Na manhã de ontem (03/12/2019), o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebeu uma chamada encaminhada pela Central 112, com um pedido de socorro para um homem de 73 anos com queixas de dificuldade respiratória. Tendo em consideração os sinais e sintomas referidos pelo contactante e após realizar a respetiva triagem clínica, o CODU acionou imediatamente uma Ambulância de Socorro dos Bombeiros Voluntários (BV) do Beato". O Instituto de Emergência Médica afirma ainda que "após análise da informação disponível relativamente a esta ocorrência, o Conselho Diretivo do INEM determinou a instauração, no imediato, de um processo de inquérito".O serviço coordenado pelo INEM "recebeu a primeira chamada. E depois, todo o processo de socorro, que implicou outras chamadas estendeu-se por quase duas horas ", disse aofonte familiar, sublinhando que o psicanalista "acabou por falecer na ambulância".Carlos Augusto Amaral Dias, de 73 anos de idade, deixou há cerca de um mês, a seu pedido, a direção do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, à frente do qual esteve mais de duas décadas, e no qual foi o impulsionador da criação da maioria das licenciaturas.