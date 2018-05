Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnide Clube em risco de ficar sem sede social

Senhorio não renovou contrato e clube vai abandonar edifício onde está há 90 anos.

Por João Saramago | 09:29

O Carnide Clube, em Lisboa, corre o risco de ter de encerrar a sua sede até final de agosto. "Fomos informados pelos advogados do senhorio de que teríamos de abandonar o edifício, onde estamos há 90 anos", conta a presidente do clube, Tânia Estronca.



"Ao abrigo da lei das rendas, foi realizado um novo contrato em 2013 que termina agora. Da parte dos proprietários não foi revelado interesse na renovação. Não foi também levantada a possibilidade de opção de compra", revela, por sua vez, o vice-presidente, Bruno Figueiredo. O arrendamento mensal é de 250 euros. "Enquanto direção, não temos capacidade nem conhecimentos para fazer face a este problema, precisamos do apoio de órgãos públicos como a Junta de Freguesia ou a Câmara de Lisboa", apela.



O clube, que conta com 500 sócios, presta apoio à prática de desporto, atividades culturais ou ocupação de tempos livres a cerca de 700 pessoas, explica Telmo Botelho, membro da direção do Carnide Clube. Aliás, salienta, grande parte da população apoiada é de idade avançada. O CM tentou um esclarecimento junto da sociedade de advogados que representa o senhorio, sem sucesso.



O Carnide Clube teve o primeiro auto de posse registado a 25 de abril de 1916. Contudo, com a Primeira Guerra Mundial, grande parte dos sócios tiveram de partir para a Flandres, na Bélgica. O clube renasceu em novembro de 1920. É o quatro clube do país em campeonatos ganhos de basquetebol: 7, o último dos quais em 1944. Na atualidade, é referência em Lisboa do basquetebol feminino; conquistou os últimos 5 campeonatos distritais.