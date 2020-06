Carrinha usada pelo suspeito do rapto de Maddie foi pintada

A carrinha que terá sido usada pelo alegado raptor de Madeleine McCann, em maio de 2007, em Lagos, teria outra pintura quando foi localizada pela polícia alemã no Algarve. A revelação foi feita pelo antigo inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, que divulgou imagens da VW Westfália com vários desenhos na pintura."A autocaravana está completamente diferente e foi levada para a Alemanha para ser analisada. Em Portugal servia para guardar alfarrobas e figos", revelou o ex-investigador do caso, em entrevista à TVI.Gonçalo Amaral considera o suspeito alemão "um bode expiatório" e afirma que os pais da criança foram negligentes e "continuam a mentir". E revelou que a amostra de saliva recolhida no quarto "é de bebé" e contém "leite materno".