Um incêndio destruiu parcialmente um carro, na zona do motor, que circulava no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, no sentido Norte-Sul.

O alerta foi dado pelas 11h29 deste domingo, e no local esteve uma viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros, com seis bombeiros.

No entanto, à chegada dos meios de socorro já as chamas tinham sido extintas pelos ocupantes da viatura.

Não há feridos a registar.

O sinistro causou extensas filas de trânsito no acesso de Lisboa à Margem Sul, que ainda estão por normalizar.