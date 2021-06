Incêndio obriga a evacuar de lar de idosos em Lisboa

Um foco de incêndio deflagrou, perto das 15h00 deste sábado, numa residência de idosos situada na rua Ferreira Lapa, em Lisboa.

As chamas causaram uma grande concentração fumo, e levaram à chamada de um dispositivo de 40 elementos e 9 viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros.

O fogo foi extinto com algum rapidez, mas por precaução todos os ocupantes da residência de idosos foram acompanhados para o exterior.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros explicou ao CM que o processo de ventilação do espaço estava terminado pelas 16h50, encontrando-se as pessoas a reentrar no espaço.

Não houve feridos, nem danos materiais consideráveis a registar.