Um carro foi abalroado por um comboio no Apeadeiro de S.Pedro da Torre, em Valença, este domingo, e um pessoa ficou ferida. A circulação ferroviária na linha do Minho encontra-se interrompida.O homem com cerca 60 anos ficou encarcerado na viatura e teve de ser retirado pelos operacionais. Vítima foi levada para o Hospitalde Viana do Castelo.O alerta foi dado às 14h15.No local estão 16 operacionais apoiados por sete viaturas. Entre eles, os Bombeiros Voluntários de Valença e a GNR.