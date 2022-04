Um carro ardeu por completo, na manhã desta terça-feira, à saída do túnel da Ribeira, na cidade do Porto.

O alerta foi dado aos Sapadores do Porto que acorreram ao local com uma viatura para apagar as chamas.

Apesar do aparato no local, bem junto à ponte Luís I, não houve registo de feridos.

O alerta foi dado por volta das 13h00. Em poucos segundos, a viatura foi totalmente consumida pelas chamas.