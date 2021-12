Carro cai ao Tejo no terminal de contentores de Santa Apolónia, em Lisboa

Um carro caiu ao rio Tejo no terminal de contentores de Santa Apolónia, em Lisboa, esta quarta-feira de manhã. A viatura não tinha quaisquer ocupantes no interior.

Segundo refere a Autoridade Marítima Nacional em comunicado, o alerta foi recebido pelas 7h40, "tendo sido empenhados de imediato para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa".

No local, constatou-se que não havia pessoas no interior e o proprietário foi notificado para apresentar plano de remoção do carro daquele local.

A Polícia Marítima investiga os motivos na origem do acidente.