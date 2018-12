Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro cai em ravina em Gondomar e fere dois irmãos, um deles com 11 anos

Ocupantes da viatura são dois irmãos. O mais velho, de 18 anos, tinha carta há pouco tempo.

23:05

Um carro com dois irmãos no seu interior caiu esta sexta-feira de uma ravina na A43 em Gondomar. Um dos irmãos é uma criança de 11 anos e ficou com algumas fraturas consideradas ferimentos ligeiros.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o condutor da viatura, com 18 anos, tinha carta há pouco tempo. Ficou com ferimentos ligeiros.



Segundo uma testemunha do acidente, o carro "voou" cerca de 25 metros e foi "um milagre" os dois irmãos terem sobrevivido com ferimentos menores.