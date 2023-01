Carro capota na Cril, sentido Odivelas- Algés

Um veículo ligeiro de passageiros capotou este sábado na Cril, no sentido Odivals-Algés, pouco antes da entrada do túnel. Do acidente de viação resultou um ferido ligeiro que já foi reencaminhado para o hospital.O alerta foi dado às 12h19.Neste momento, duas vias (direita e direita central) permanecem com o trânsito cortado. As Infraestruturas de Portugal e o serviço de reboque estão no local para proceder à remoção da viatura da estrada.No local estiveram os Bombeiros da Amadora, a PSP, as Infraestruturas de Portugal e o serviço do reboque.