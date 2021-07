Um condutor, de 52 anos, sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste, na tarde deste sábado, do carro em que seguia e vários carros que estavam estacionados no lugar de Arnelas, no Olival, Gaia.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para um acidente rodoviário na rua Dona Angelina Cândida Cabral.Os bombeiros de Crestuma, Sapadores de Gaia, uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia e a GNR de Lever estiveram no local.A vítima foi levada para o hospital de Gaia.