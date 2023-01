Condutor morre depois de se despistar e cair ao rio em Albergaria-a-Velha

Um homem morreu esta noite de sexta-feira depois de se despistar com o carro em que seguia e cair ao rio Vouga, em Albergaria-a-Velha.O acidente ocorreu no mesmo local onde, esta tarde, um menino, de 11 anos, foi atropelado com gravidade.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um despiste de um carro, com queda para o rio, na rua Desembargador Nogueira Souto, em Angeja. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro e uma equipa de mergulhadores dos bombeiros de Albergaria-a-Velha foram acionados.A GNR também foi mobilizada.