Carro em contramão que provocou acidente mortal na A1 fez inversão de marcha nas portagens em Alverca

A GNR está a investigar a inversão de marcha feita pelo condutor que seguiu em contramão pela A1 na quinta-feira à tarde, causando um aparatoso acidente com vários carros, no sentido Norte-Sul, na zona de Alhandra, Vila Franca de Xira. Duas pessoas morreram no acidente, entre elas o condutor do veículo em contramão, e outras duas ficaram feridas.

Segundo apurou o CM o condutor fez inversão de marcha mesmo antes das portagens de Alverca.

Uma funcionária, dentro da cabine de uma das portagens , ainda chegou a interagir com o condutor que seguiu depois em sentido contrário.

A funcionária em questão tentou chegar à fala com o homem, que não reagiu ao apelo, inverteu a marcha e seguiu pela A1, em contramão, causando o acidente momentos depois.





O acidente obrigou ao corte do trânsito naquele sentido durante quase três horas. A circulação foi reposta já perto das 23h00 de quinta-feira através da faixa central.



O alerta foi dado pelas 20h00.



No local estiveram mais de 30 operacionais, apoiados por 11 veículos, entre Bombeiros de Vila Franca de Xira, Bombeiros de Alverca, GNR e INEM.