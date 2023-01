Um carro foi totalmente consumido pelas chamas, esta manhã, em Lousado, Vila Nova de Famalicão. Não há feridos a registar.O alerta para o incêndio rodoviário, na rua Cardeal Cerejeira, junto à Casa do Povo de Lousado, foi dado às 11h23. As chamas foram extintas por bombeiros das corporações de Famalicão e Trofa.A GNR esteve no local e investiga as causas do incêndio.