Maria Silva, a agente de viagens da Geostar condenada a quatro anos de prisão, com pena suspensa, por ter burlado em mais de 350 mil euros Cristiano Ronaldo (CR7), Jorge Mendes e outras figuras do futebol, foi descoberta quando se tornou necessário renovar o cartão de crédito que o futebolista do Manchester United lhe passou para as mãos.