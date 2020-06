Cartaz de ódio contra polícia trama jovem

A PSP anunciou ontem ter identificado o jovem que, na manifestação de sábado no Porto contra o racismo - na sequência da violência policial que matou George Floyd, em Mineápolis, EUA -, empunhou um cartaz com a frase "polícia bom é polícia morto".Socorrendo-se das imagens nas redes sociais e de "outras diligências" a PSP chegou ao jovem estudante. O mesmo, sabe o, já foi identificado presencialmente. O caso foi comunicado ao Ministério Público e a PSP diz ir apresentar queixa contra ele e outros.A ASPP/PSP apresentou também queixa à Procuradoria da República e o Sindicato Independente de Agentes irá constituir-se assistente no processo.A APG/GNR também apelou ao Ministério Público para que identifique quem empunhou os cartazes (foram pelo menos dois). O diretor da PSP, Magina da Silva, escreveu um email aos polícias, a quem apelou que "cumpram a missão dentro do quadro da lei".