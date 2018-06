Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carteira desvia 10 mil € a clientes

Mulher furta mais de 20 cartões de crédito e faz levantamentos em Benavente e Salvaterra de Magos.

Por João Tavares | 01:53

Helena Dias é uma cara bem conhecida da população de Salvaterra de Magos. A mulher, 37 anos, era a responsável por, diariamente, distribuir a correspondência naquela localidade. Foi detida esta quinta-feira de manhã pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Coruche pelo furto de cartões de crédito e respetivos códigos, que retirava da correspondência das vítimas. Terá levantado mais de 10 mil euros.



A funcionária dos CTT começou o dia de trabalho bem cedo. Ainda teve tempo de ir levar o filho à creche mas, à saída, tinha os militares da GNR à sua espera. Foi intercetada no cumprimento de um mandado de detenção, após sete meses de investigação das autoridades.



Segundo o CM conseguiu apurar, Helena Dias começava por extraviar os códigos secretos e depois os cartões de crédito de bancos e outros ligados a uma instituição financeira – mais de 20. A carteira procedia depois à ativação dos cartões e, mal podia, efetuava levantamentos em dinheiro até esgotar o plafond, sempre em caixas de multibanco daquela região. As vítimas só se apercebiam do desfalque quando eram depois contactadas pelas dependências bancárias.



As queixas foram-se acumulando na zona de Salvaterra de Magos e também de Benavente. Os investigadores da GNR conseguiram localizar nas buscas efetuadas a seguir à detenção algumas cartas que tinham sido violadas. A mulher, sem antecedentes criminais, deverá ser presente durante o dia de hoje a um juiz, que lhe aplicará as medidas de coação.