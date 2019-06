Carteirista com 81 anos cumpre dez meses de prisão

Um homem de 81 anos, conhecido como ‘Abílio carteirista’, condenado a dez meses de prisão efetiva, foi agora detido pela PSP de Lisboa para cumprir a pena.Foi surpreendido num autocarro por elementos da 1ª Divisão, na freguesia de Santo António, na capital . O alerta às autoridades foi transmitido por populares, que indicaram que no interior do autocarro seguia o suspeito.Desta forma, a polícia entrou de imediato em contacto com o motorista, com vista a apanhar o conhecido carteirista. Ao ser abordado pelos agentes da PSP, o homem não tinha qualquer identificação e alegou não dispor de outra forma para se identificar.Acabou por ser conduzido à esquadra e foi aí que a PSP percebeu que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção para cumprir dez meses de prisão efetiva pela prática de crimes de furto. O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.Desde o início do ano até ao mês de abril, a polícia deteve, na capital, 36 mulheres e 49 homens pelo mesmo tipo de crime. Refira-se que o número de mulheres carteiristas tem vindo a aumentar.