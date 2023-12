Cartel dos Balcãs monta base em Portugal para gestão de negócios de tráfico

O cabecilha do clã dos Uros, um dos principais grupos do Cartel dos Balcãs (também conhecido pela Máfia Sérvia), foi detido pela Polícia Judiciária numa casa avaliada em dois milhões de euros na margem sul do Tejo. Foi detido ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pela Áustria, numa operação que contou com o apoio da Europol e das autoridades francesas, sérvias e austríacas.









Outros dois membros do grupo, que não eram visados, foram também detidos em flagrante na posse de droga.

O grupo dedicava-se à introdução, no continente europeu, de forma reiterada, de elevadas quantidades de cocaína, com origem na América Latina, alegadamente em parceria com o Primeiro Comando da Capital (a maior organização criminosa do Brasil) e outros grupos semelhantes.





Segundo o CM apurou, o cabecilha geria os negócios de tráfico a partir de Portugal, embora as remessas de cocaína nem sempre passassem pelo nosso país.