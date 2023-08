Uma habitação unifamiliar ficou parcialmente destruída por um incêndio, esta tarde, em Agilde, Celorico de Basto.

O alerta para o incêndio numa moradia da rua do Sardoal, no lugar de Outeiro, foi dado às 16h39. As chamas, que atingiram dois quartos e uma casa de banho, foram extintas por 12 operacionais dos Bombeiros de Celorico de Basto. Ao que o CM apurou, não há feridos a registar.

A GNR esteve no local.