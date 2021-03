Casais burlam na Póvoa do Lanhoso com ameaça de fotos íntimas em esquema de chantagem sexual na Internet

Dois homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 38 anos e residentes na zona da Grande Lisboa, foram identificados pela GNR da Póvoa de Lanhoso por burlas e extorsões através da internet. A investigação começou há mais de dois meses e teve origem na denúncia de um homem que se cansou de ser chantageado pelas mulheres.E o esquema era simples. Feito o contacto, através de uma plataforma online, as mulheres propunham troca de fotos de cariz sexual. E elas eram mesmo as primeiras a enviar (fotos que não eram delas). Eles entravam na jogada e, horas depois, eram surpreendidos pela chantagem: se não depositar determinada quantia no NIB que se segue, divulgamos as imagens junto dos seus familiares e nas redes sociais.A vítima que deu origem à investigação já tinha depositado cerca de três mil euros e denunciou o caso porque as mulheres exigiam cada vez mais. Mas, segundo o capitão Orlando Mendes, do Comando da GNR da Póvoa de Lanhoso, a quadrilha já tinha nas duas contas criadas para o efeito mais de 15 mil euros de outras vítimas. As duas mulheres e os dois homens foram constituídos arguidos.