Grupo de Gaia burla por MB Way comerciantes em 500 mil euros

Três homens e duas mulheres, entre os 20 e os 40 anos, foram detidos pela PSP do Porto esta quarta-feira de madrugada, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, pela suspeita de estarem envolvidos num esquema de burlas de MB Way que terá rendido, desde 2019, cerca de 500 mil euros.As detenções ocorreram na sequência de uma operação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Gaia. As vítimas são, na esmagadora maioria, empresários da restauração. As burlas foram cometidas sobre comerciantes de todo o País.

“Os suspeitos telefonavam para os comerciantes dizendo que teriam direito a um acerto na fatura de eletricidade. As vítima recebiam um conjunto da dados fraudulentos que acabavam por introduzir no terminal de pagamento por multibanco ou mesmo em caixas ATM”, explicou Rui Mendes, intendente da PSP do Porto.





Os suspeitos conseguiram associar um número de telefone ao sistema MB Way para retirar o dinheiro das contas bancárias dos burlados. O dinheiro era depois depositado em contas de plataformas de apostas de jogo online.



Os detidos, depois de fazer uma aposta de valor reduzido, levantavam o dinheiro. Para dissimular o percurso dos valores roubados, os suspeitos usaram contas bancárias de familiares. O grupo vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.