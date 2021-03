Três detidos por furto de viaturas no Porto

Dois homens, de 37 e 58 anos, e uma mulher, de 49, foram detidos pela PSP por furto de carros. A operação realizada, esta segunda-feira, pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, "visou um conjunto de indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam ao furto de carros e furtos no interior das viaturas". Em comunicado a Polícia de Segurança Pública explica que as vítimas eram aliciadas para encontros combinados através das redes sociais.



Nesses encontros, eram assaltadas, nomeadamente os carros em que se faziam transportar eram roubados. Na operação, foram realizados dois mandados de detenção, seis de busca domiciliária e um de busca domiciliária, nos concelhos do Porto, Gondomar e Santa Maria da Feira. Para além dos três detidos, foram apreendidas uma arma de fogo e cinquenta munições, uma arma de alarme ou salva, sete telemóveis, duas notas de vinte euros e duas de dez, ao que se presume falsas. O principal suspeito já tinha sido detido pela PSP e estava sob a medida de coação de prisão preventiva.





Os detidos estão indiciados pela prática de dois crimes de roubo, dois crimes de violência após subtração, vinte e seis crimes de furto qualificado, dois crimes de furto simples, seis crimes de burla informática e um crime de posse ilegal de armas. São presentes esta terça-feira a tribunal para aplicação das medidas de coação.