Cinco detidos em Gaia por burlas por MBWay que renderam 500 mil euros

A PSP de Gaia deteve três homens e duas mulheres, dos 20 aos 40 anos, esta madrugada, em Oliveira do Ouro, Gaia, pela suspeita de estarem envolvidos num esquema de burlas de MBWay que terá rendido cerca de 500 mil euros.As detenções ocorreram na sequência de uma operação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Gaia. As buscas domiciliárias foram acompanhadas por uma Procuradora do Ministério Público.Os detidos vão ser presentes ao juiz de instrução criminal do Porto para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. No final, serão decretadas as medidas de coação.