Maria da Graça Ferreira, de 69 anos, estava a dormir num dos quartos do apartamento do namorado, em Braga, quando o homem e a mulher, que mantinham uma relação como casal há oito anos, mas que era desconhecida pela vítima, a mataram por asfixia. Foi sufocada com um pano embebido em lixívia, até que deixou de reagir. Júlio Araújo, de 52 anos, e a companheira Helena Gomes, de 48, mantiveram o cadáver em casa durante cerca ...